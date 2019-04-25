Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 15:52

Нью-Йорк. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы демонстрируют активные и разнонаправленные изменения в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают квартальную отчетность крупных компаний и следят за статданными из США.

Как сообщалось, число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе взлетело на 37 тыс., рекордными темпами с сентября 2017 года, до максимальных с февраля 230 тыс. Тем не менее, показатель остается на сравнительно низком уровне и свидетельствует о росте рынка труда в стране.

Вместе с тем объем заказов на товары длительного пользования в Штатах в марте взлетел на 2,7% относительно февраля, рост стал рекордным с августа и значительно превзошел ожидания экспертов, прогнозировавших увеличение на 0,8%. Без учета транспортного оборудования заказы выросли на 0,4% вместо ожидавшихся 0,2%.

Цена бумаг компании 3M падает на 10% после того, как фирма, выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, резко ухудшила прогноз финпоказателей на 2019 год и сообщила о планах сократить порядка 2 тыс. сотрудников.

Акции Microsoft Corp., крупнейшего мирового производителя программного обеспечения, дорожают на 3,9% после публикации компанией отчетности за третий финансовый квартал, оказавшейся лучше прогнозов рынка.

Стоимость бумаг Tesla Inc. опускается на 0,9%. Американский производитель электромобилей и солнечных панелей завершил первый квартал 2019 года с убытком и выручкой хуже ожиданий аналитиков.

Котировки бумаг Facebook увеличиваются на 7,4%. Владелец крупнейшей в мире социальной сети отчитался о росте выручки в первом квартале на 26% - до $15,08 млрд, при этом чистая прибыль упала на 51% - до $2,43 млрд. Падение прибыли вызвано отчислениями в размере $3 млрд на потенциальные выплаты в рамках расследования, проводимого Федеральной торговой комиссией (FTC).

Капитализация United Parcel Service Inc. (UPS), крупнейшей в мире службы экспресс-доставки, снижается на 6,6% из-за того, что компания сократила чистую прибыль в январе-марте на 17% из-за плохих погодных условий в США и расходов на реорганизацию.

Рыночная стоимость Visa Inc. уменьшается на 0,8%, хотя оператор крупнейшей в США платежной системы увеличил чистую прибыль во втором квартале 2019 финансового года на 14%, сильнее прогнозов рынка.

Акции ритейлера Walmart дешевеют на 0,3% после того, как британский антимонопольный регулятор заблокировал сделку по продаже принадлежащей Walmart сети супермаркетов ASDA конкурирующей J Sainsbury.

Благодаря сильной квартальной отчетности цена бумаг производителя продуктов питания Hershey поднимается на 4,7%, медиагруппы Comcast - на 2,6%. Вместе с тем слабые финпоказатели привели к снижению акций военного подрядчика Raytheon на 4,9%, табачной компании Altria - на 4,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:45 МСК 25 апреля уменьшился на 247,8 пункта (0,93%) и составил 26349,25 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 6,99 пункта (0,24%) - до 2920,26 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 25,58 пункта (0,32%) и составил 8127,59 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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