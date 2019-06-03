Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 15:53

Нью-Йорк. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов в понедельник, инвесторы следят за ситуацией в мировой торговле и оценивают корпоративные новости.

Президент США Дональд Трамп сообщил на прошлой неделе о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары, поступающие из Мексики. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

Кроме того, Трамп поручил с 5 июня исключить Индию из списка стран, имеющих торговые льготы. "Я постановил, что Индия не заверила США в том, что обеспечивает справедливый и приемлемый доступ на свои рынки. Вследствие этого уместно прекратить присутствие Индии в списке развивающихся стран-бенефициаров", - говорится в распоряжении президента.

Тем временем Китай в минувшие выходные опубликовал документ, в котором обвинил Вашингтон в провале торговых переговоров между двумя странами. Пекин не намерен "сдавать позиции по принципиальным вопросам", говорится в документе.

В связи с усилением напряженности в торговых отношениях США с другими странами эксперты крупнейшего банка Уолл-стрит JPMorgan Chase понизили свои прогнозы доходности американских государственных облигаций.

По их мнению, экономика Соединенных Штатов во втором квартале текущего года увеличится на 1%, в третьем - на 1,5%. Как следствие, по прогнозам аналитиков, Федрезерв снизит ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта в сентябре и в декабре 2019 года, что окажет давление на доходность US Treasuries.

В понедельник доходность 10-летних гособлигаций США опустилась до 2,116% с 2,139% в пятницу.

Котировки акций FedEx снижаются на 1,5%. По сообщению китайского госинформагентства "Синьхуа", Пекин планирует проверить деятельность американской компании экспресс-доставки на предмет нарушения ею "законных прав и интересов" клиентов в КНР. Таким образом, FedEx может стать жертвой торгового конфликта Вашингтона и Пекина вслед за китайской Huawei Technologies Co.

Бумаги американского страховщика Centene Corp. падают на 7,8% после того, как представители конкурирующей Humana Inc. опровергли слухи о планах по приобретению компании.

Акции Humana дорожают на 5,4%.

Стоимость бумаг энергетической компании El Paso Electric Co. подскочила на 14% на новости, что ее покупает инвестиционный фонд Infrastructure Investments Fund (IIF), принадлежащий банку JPMorgan Chase, за $4,3 млрд, с учетом долга компании.

Капитализация Alphabet Inc., материнской структуры Google, снижается на 5,9% на слухах, что Минюст США намерен провести проверку на предмет нарушения компанией антимонопольного законодательства.

Вслед за акциями Alphabet бумаги Amazon подешевели на 2,2%, Facebook - на 3,9%.

Цена бумаг Fiat Chrysler в Нью-Йорке растет на 0,4%. Компания отчиталась о росте продаж автомобилей в США в мае на 2%, хотя аналитики в среднем ожидали падения на 5,9%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:44 мск 3 июня увеличился на 58,49 пункта (0,24%) и составил 24873,53 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 4,95 пункта (0,18%) - до 2757,01 пункта.

Nasdaq Composite потерял 13,47 пункта (0,18%) и составил 7439,68 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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