Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 17:25

Нью-Йорк. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы показывают разнонаправленные изменения в начале торгов в пятницу, инвесторы продолжают следить за ситуацией с торговыми переговорами между США и Китаем, а также наблюдают за развитием событий в Вашингтоне.

Поддержу рынку оказывают новости о том, что Соединенные Штаты и Китай определили сроки проведения переговоров. Как сообщил телеканал CNBC со ссылкой на три источника, торговые переговоры должны возобновиться 10-11 октября в Вашингтоне. По словам одного из собеседников телеканала, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ будет представлять делегацию из Китая.

Вместе с тем аналитики отмечают, что оптимизм инвесторов, связанный с возобновлением американо-китайских переговоров, может оказаться недолгим.

"Мы не уверены, что возобновление торговых переговоров приведет к тем результатам, на которые, возможно, опять надеется рынок, и любой оптимизм в преддверии октябрьской встречи может исчезнуть", - сказал аналитик Rabobank Бас ван Геффен, слова которого приводит MarketWatch.

Кроме того, на рынок продолжают оказывать давление новости, связанные с инициацией процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Накануне комитет по разведке Палаты представителей Конгресса распространил документ от информатора, согласно которому президент США Дональд Трамп пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство.

Речь идет о попытках оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью инициировать или продолжить расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Если такая попытка подтвердится, это может стать аргументом в пользу начала процедуры импичмента.

Также участники рынка оценивают статданные из США.

Доходы населения США в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после подъема на 0,1% в июле, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Тем временем темпы увеличения расходов американцев замедлились до минимального за полгода значения и составили 0,1% против пересмотренных 0,5% в июле.

Аналитики в среднем оценивали повышение доходов в прошлом месяце на уровне 0,5% и расходов - на 0,3%, сообщает MarketWatch.

Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy) в августе не изменился в помесячном сравнении и вырос на 1,4% в годовом выражении. Аналитики ожидали подъема первого показателя на 0,1%. Федеральная резервная система таргетирует общий индекс PCE для всех товаров и услуг, но при оценке рисков инфляции обращает внимание именно на PCE Core.

Акции банка Wells Fargo, крупнейшего по объему выдаваемых ипотечных кредитов и второго по капитализации банка в США, дорожают на 4,3%. Как стало известно в пятницу, Чарльз Шарф, до недавнего времени возглавлявший Bank of New York Mellon, назначен главным исполнительным директором и президентом Wells Fargo. Шарф приступит к исполнению обязанностей 21 октября. До работы в BNY Mellon он возглавлял платежную систему Visa.

Цена бумаг Micron Technology Inc. падает на 9,8% после того, как производитель микросхем зафиксировал очередное снижение прибыли и дал разочаровывающий прогноз на сезон праздников.

Бумаги Pfizer Inc. прибавляют в цене на 0,9%, так как фармацевтический гигант сообщил об успехе клинических испытаний препарата для лечения дерматита.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:05 МСК в пятницу поднялся на 14,29 пункта (0,05%) и составил 26905,41 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 3,41 пункта (0,11%) - до 2974,21 пункта.

Nasdaq Composite потерял 34,23 пункта (0,43%) и составил 7996,44 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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