Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 16:07

Нью-Йорк. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы демонстрируют умеренное снижение в начале торгов в понедельник, инвесторы возвращаются к работе после долгих пасхальных праздников и ждут статданных по недвижимости США.

При этом отмечается, что активность торгов остается низкой в связи с пасхальными праздниками в католических странах. В частности, закрыты биржи большинства стран Европы.

Национальная ассоциация риэлторов США обнародует данные о продажах домов на вторичном рынке в марте в 17:00 мск в понедельник. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают сокращения продаж на 3,8% по сравнению с февралем, до 5,3 млн домов в пересчете на годовые темпы.

Также в центре внимания участников рынка остается корпоративная отчетность за первый квартал 2019 года.

"С учетом того, что соотношение котировок компаний, входящих в индекс S&P 500, к их прибыли составляет высокие 16,8%, а сам индекс находится лишь в 1,2% от рекорда, инвесторы хотят видеть убедительные результаты, чтобы продолжить покупать акции при текущих котировках", - говорит старший рыночный стратег FXTM Хуссейн Саид.

Цена бумаг Halliburton поднимается на 0,8%. Одна из крупнейших нефтесервисных компаний в США отчиталась о росте чистой прибыли в январе-марте более чем в три раза, до $152 млн, несмотря на сохранение выручки на уровне первого квартала прошлого года ($5,74 млрд).

Котировки бумаг производителя потребительских товаров Kimberly-Clark Corp. поднимаются на 5,6% благодаря резкому увеличению прибыли в прошлом квартале, до $454 млн, или $1,31 на акцию. Эксперты в среднем ожидали, что показатель составит $1,35 на бумагу.

Акции ритейлера товаров для дома Bed Bath & Beyond дорожают на 0,1%. Компания объявила о том, что новым председателем ее совета директоров станет независимый директор Патрик Гастон. Основатели компании Уоррен Айзенберг и Леонард Файнстейн, вместе занимавшие посты председателей совета директоров, покинут компанию с 1 мая.

Капитализация Kraft Heinz Co., одного из крупнейших производителей продуктов питания в мире, увеличивается на 1,8% после того, как компания объявила о назначении новым главным исполнительным директором Мигела Патрисиу. Он сменит действующего CEO Бернардо Хееса с 1 июля 2019 года.

Ранее М.Патрисиу около 20 лет проработал в производителе алкогольных напитков AB InBev. В 2012-2018 годах португалец занимал пост главного директора компании по маркетингу, до этого руководил бизнесом AB InBev в Северной Америке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Стоимость бумаг Tesla Inc. опускается на 2,1% на новости, что американский производитель электромобилей постепенно сократит состав совета директоров до 7 человек с 11 в рамках мер, направленных на улучшение структуры корпоративного управления.

Текущая неделя станет одной из самых загруженных в плане публикации отчетностей - свои финпоказатели за прошлый квартал опубликуют порядка 31% компаний, входящих в расчет индекса Standard & Poor's 500 и 40% фирм из индекса Dow Jones, включая Microsoft Corp., Facebook Inc. и Amazon.com Inc.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:42 МСК 22 апреля уменьшился на 47,98 пункта (0,18%) и составил 26511,56 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 3,82 пункта (0,13%) - до 2901,21 пункта.

Nasdaq Composite потерял 21,11 пункта (0,26%) и составил 7976,95 пункта.

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