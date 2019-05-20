Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 16:13

Нью-Йорк. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в понедельник из-за ухудшения отношений между США и Китаем, причем активнее всего опускается индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite.

Минторг США намерен внести производителя телекоммуникационного оборудования Huawei в список компаний, деятельность которых противоречит национальным интересам США. Как следствие, для осуществления поставок различных товаров и услуг Huawei американские компании должны будут получить специальные разрешения.

Как сообщает агентство Bloomberg, американские производители микрочипов, включая Intel, Qualcomm и Broadcom, приостановили поставки полупроводников китайской компании.

Тем временем газета Financial Times сообщила со ссылкой на свои источники, что американская Google приостановила предоставление услуг и технической поддержки Huawei.

На прошлой неделе МИД Китая призвал Вашингтон положить конец практике недружественных мер в отношении зарубежных компаний, в том числе против Huawei.

Акции Intel дешевеют на 1,1%, Qualcomm - на 4,7%, Broadcom - на 4,5%. Цена бумаг Alphabet, материнской структуры Google, снижается на 2%. Котировки бумаг Apple Inc. падают на 3,3%.

Тем временем в понедельник стало известно, что индекс деловой активности в США, рассчитываемый Федеральным резервным банком (ФРБ) Чикаго, в апреле упал до минус 0,45 пункта с пересмотренных 0,05 пункта в марте. Эксперты ожидали снижения показателя с ранее объявленных минус 0,15 пункта до минус 0,2 пункта.

Капитализация Tesla Inc. опускается на 5% после того, как аналитик Wedbush Дэн Айвз ухудшил свой прогноз цены акций производителя электромобилей на опасениях по поводу перспектив роста бизнеса компании.

Стоимость ценных бумаг Blue Apron Holdings Inc., службы доставки ингредиентов и рецептов, падает на 8,7%. Компания объявила о своих планах провести обратный сплит акций из расчета от 1:5 до 1:15 с целью повысить цену акций и увеличить их ликвидность.

Бумаги Arconiс дорожают на 0,1% после того, как совет директоров компании одобрил новую программу выкупа акций на сумму до $500 млн.

Рыночная стоимость оператора связи Sprint подскочила на 25% на новости, что председатель Федеральной комиссии по связи (FCC) США Аджит Пай намерен рекомендовать комиссии одобрить сделку по слиянию Sprint и T-Mobile.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:48 МСК 20 мая уменьшился на 90,37 пункта (0,35%) и составил 25673,63 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 17,11 пункта (0,6%) - до 2842,42 пункта.

Nasdaq Composite упал на 105,04 пункта (1,34%) и составил 7711,24 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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