Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 8:16

Нью-Йорк. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average завершили в плюсе торги в четверг, тогда как индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite немного снизился.

Инвесторы следили за развитием торговых переговоров США и Китая, а также оценивали статданные и корпоративные новости.

Как сообщалось, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 10 тыс., с пересмотренных 212 тыс. до 202 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Показатель стал минимальным с декабря 1969 года и является свидетельством того, что американские компании всеми силами удерживают сотрудников на фоне нехватки квалифицированных кадров.

Также позитивным фактором для рынка в четверг стала встреча президента США Дональда Трампа с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ, который прибыл в американскую столицу для проведения торговых переговоров. По данным мировых СМИ, стороны находятся на финальной стадии согласования торгового соглашения.

Вместе с тем аналитик Societe Generale Джейсон Доу предупредил, что подписание торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином может стать лишь одним из этапов продолжающегося конфликта между двумя странами. "Торговая война - лишь небольшая часть масштабных экономических, геополитических и военных противоречий между США и Китаем", - отметил он.

Цена бумаг Constellation Brands Inc. выросла на 6,5% после того, как американский производитель алкогольных напитков повысил прибыль и выручку по итогам четвертого квартала 2019 финансового года, причем оба показателя оказались лучше ожиданий рынка.

Акции PG&E Corporation подорожали на 2,1%. Калифорнийская генерирующая компания, проходящая через процедуру банкротства, объявила о назначении главным исполнительным директором Билла Джонсона, который до этого шесть лет возглавлял государственную электроэнергетическую компанию Tennessee Valley Authority (TVA).

Вместе с ним в совет директоров назначены 10 новых членов, включая топ-менеджеров энергетических компаний, экспертов по реструктуризации, а также бывшего члена Федеральной комиссии по управлению энергетикой (Federal Energy Regulatory Commission, FERC) Нору Браунелл.

Рыночная стоимость соцсети Twitter поднялась на 0,1% после того, как аналитики Guggenheim повысили прогноз котировок бумаг компании.

Эксперты финкомпании также улучшили рекомендации по бумагам Facebook, акции которой подорожали на 1,4%.

Котировки акций Tesla Inc. упали на 8,2%. Как сообщалось, компания сократила продажи новых электромобилей в первом квартале на 31% относительно предыдущих трех месяцев из-за задержек в поставках Model 3 покупателям в Европе и Китае. Показатель оказался ниже прогнозов экспертов.

Индекс Dow Jones Industrial Average 4 апреля увеличился на 166,5 пункта (0,64%) и составил 26384,63 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 5,99 пункта (0,21%) - до 2879,39 пункта.

Nasdaq Composite потерял 3,77 пункта (0,05%) и составил 7891,78 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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