Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 14:48

Нью-Йорк. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы демонстрируют умеренное повышение в начале торгов в среду, инвесторы оценивают статданные из США и заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

Как заявил М.Драги, ЕЦБ готов при необходимости предпринять меры, чтобы смягчить влияние отрицательных процентных ставок в еврозоне. ЕЦБ удерживает ставку по депозитам ниже нуля с июня 2014 года.

"Центробанки в последние месяцы занимают более мягкую позицию в отношении денежно-кредитной политики на фоне признаков ослабления мирового роста, при этом еврозона остается одним из наиболее уязвимых регионов - говорит аналитик Forex.com Фавад Разакзада. - Годы нулевых ставок так и не смогли простимулировать рост экономики и устранить последствия кризиса суверенного долга в таких странах, как Греция".

Тем временем в среду стало известно, что дефицит внешнеторгового баланса США в январе 2019 года сократился до $51,1 млрд с пересмотренных $59,9 млрд в декабре, когда был зафиксирован максимальный показатель с октября 2008 года.

Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения дефицита в январе - до $57 млрд с ранее объявленных $59,8 млрд в декабре.

Кроме того, рынки продолжают следить за процессом выхода Великобритании из состава Европейского союза. В Лондоне в среду состоится заседание парламента, на котором депутаты проголосуют по различным вариантам действий, связанным с Brexit.

Цена бумаг Centene Corp. упала на 6,3% на новости о том, что эта компания в сфере медицинского страхования приобретет конкурента WellCare за $17,3 млрд.

Стоимость акций WellCare растет на 11%.

Акции Southwest Airlines дорожают на 2,6%, несмотря на то, что компания предупредила, что ее выручка в текущем году снизится примерно на $150 млн из-за проблем с самолетами Boeing-737 MAX.

Рыночная стоимость строительной компании Lennar Corp. растет на 3,2%, хотя прибыль и выручка компании в прошлом финквартале оказались хуже ожиданий рынка.

Котировки бумаг конкурирующей KB Home поднимаются на 1,7%, поскольку ее прибыль за минувший квартал превысила прогнозы экспертов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:40 МСК 27 марта увеличился на 80,33 пункта (0,31%) и составил 25738,06 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 3,25 пункта (0,12%) - до 2821,71 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,34 пункта (0,02%) и составил 7692,86 пункта.

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