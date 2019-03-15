Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 14:57

Нью-Йорк. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы демонстрируют умеренный рост в начале торгов в пятницу, инвесторы следят за статданными и отчетностью крупных компаний.

Как стало известно в пятницу, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в марте упал до 3,7 пункта против 8,8 пункта в феврале. Значение показателя стало минимальным с мая 2017 года. Экономисты в среднем ожидали увеличения показателя до 10 пунктов.

Производство в перерабатывающей промышленности США, на которую приходится три четверти общего объема, неожиданно снизилось в феврале на 0,4%, хотя эксперты прогнозировали подъем на 0,1%.

При этом объем промышленного производства в целом в феврале увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,4%.

Динамика за январь, однако, была пересмотрена в лучшую сторону: в позапрошлом месяце промпроизводство сократилось на 0,4%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее. В перерабатывающей промышленности январское снижение составило 0,5%, а не 0,9%,

Также участники рынка ждут данных о потребительском доверии США, которые будут обнародованы позднее. Аналитики прогнозируют увеличение индекса доверия потребителей, рассчитываемого Мичиганским университетом, до 95,6 пункта в марте с февральских 93,8 пункта.

Эксперты предупреждают, что в пятницу на финансовых рынках США может наблюдаться повышенная волатильность, поскольку именно на этот день приходится истечение сроков фьючерсных и опционных контрактов на индексы и отдельные акции, которое происходит раз в квартал (quadruple witching).

Котировки акций Tesla Inc. опускаются на 4,5% после того, как компания представила новый кроссовер Model Y. Его поставки начнутся осенью 2020 года, позже, чем ожидали аналитики.

Акции Facebook Inc. снижаются в цене на 3% на новости об уходе главного директора компании по продуктам Криса Кокса и главы мессенджера WhatsApp Криса Дэниэлса.

Рыночная стоимость Oracle Corp. падает на 2,3%, несмотря на то, что один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения вернулся к прибыли в третьем квартале 2019 финансового года, заработав $2,745 млрд.

Выручка Oracle в минувшем квартале сократилась на 0,6% - до $9,614 млрд, при этом без учета изменения курсов обмена валют показатель поднялся на 3%, сообщается в отчетности.

Капитализация Newell Brands снизилась на 0,4%. CEO производителя потребительских товаров Майкл Полк сообщил о своих планах покинуть компанию в конце второго квартала.

Бумаги онлайн-ритейлера Amazon Inc. дорожают на 0,9% после того, как аналитики KeyBank Capital улучшили свои рекомендации для них до "выше уровня рынка".

Цена акций производителя микрочипов Broadcom подскочила на 10% благодаря сильной квартальной отчетности компании.

Котировки бумаг ритейлера Ulta Beauty Inc. растут на 8,7%. Компания отчиталась об увеличении прибыли в прошлом финквартале до $214,7 млн с $208,2 млн за аналогичный квартал годом ранее, а ее выручка выросла на 10%, до $2,12 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:51 МСК 15 марта увеличился на 40,99 пункта (0,16%) и составил 25750,93 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 9,76 пункта (0,35%) - до 2818,24 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 45,77 пункта (0,6%) и составил 7676,68 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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