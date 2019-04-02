Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 7:54

Нью-Йорк. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в понедельник благодаря лучшим, чем ожидалось, статданным из Китая.

Как сообщалось, официальный индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая вырос в марте больше ожиданий - до 50,5 пункта с 49,2 пункта в феврале, минимума за три года. Мартовское значение оказалось максимальным с сентября прошлого года. Консенсус-прогноз равнялся 49,6 пункта.

В понедельник был обнародован аналогичный PMI, рассчитываемый Caixin и Markit. Он поднялся с 49,9 до 50,8 пункта вместо ожидавшихся 50 пунктов ровно.

"Мы считаем, что китайские статданные продолжат улучшаться во втором квартале, и это поддержит цены на сырье, включая металлы и нефть", - говорится в аналитической записке экспертов Danske Bank.

Также рынок позитивно оценил заявления советника президента США Ларри Кадлоу о том, что Вашингтон и Пекин сильно продвинулись в процессе торговых переговоров. Министр финансов США Стивен Мнучин ранее также сообщил, что у американской делегации, проведшей в Пекине переговоры по торговле, состоялась продуктивная встреча.

Следующий раунд переговоров пройдет в Вашингтоне в начале апреля.

Между тем розничные продажи в США в феврале сократились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на аналогичную величину.

Согласно пересмотренным данным, в январе розничные продажи в США выросли на 0,7%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее.

Цена бумаг производителя продуктов питания Cal-Maine Foods упала на 3,1%, несмотря на сильную отчетность. В третьем финансовом квартале компания получила чистую прибыль в размере $39,8 млн, или 82 цента в расчете на акцию, против $96,3 млн, или $1,99 на акцию, за тот же период годом ранее. Между тем аналитики в среднем ожидали, что показатель упадет до 50 центов на акцию.

Выручка Cal-Maine понизилась на 12%, до $384 млн, что также оказалось лучше прогнозов рынка.

Акции Eastman Kodak подорожали на 5,4% в преддверии публикации ее квартальной отчетности после закрытия рынка.

Рыночная стоимость онлайн-ритейлера Amazon поднялась на 1,9% после того, как аналитики Oppenheimer увеличили прогноз котировок бумаг компании.

Котировки акций Kellogg Co. снизились на 2,4% на новости, что американский производитель крекеров и сухих завтраков достиг соглашения о продаже ряда активов, в том числе бренда печенья Keebler, итальянской Ferrero Group за $1,3 млрд. В 2018 году активы принесли выручку в размере $900 млн и прибыль в размере примерно $75 млн.

Капитализация исследовательской компании comScore Inc. рухнула на 30% на новости, что гендиректор компании Брайан Уинер покидает свой пост, на котором он проработал менее года. Также в отставку уходит президент comScore Сара Хофстеттер. ComScore занимается анализом потребительских предпочтений, регулярно публикуя, например, данные об объемах онлайн-продаж в США.

Цена бумаг сервиса по заказу такси Lyft опустилась на 12%, ниже цены размещения, которое состоялось в пятницу.

Индекс Dow Jones Industrial Average 1 апреля увеличился на 329,74 пункта (1,27%) и составил 26258,42 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 32,79 пункта (1,16%) - до 2867,19 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 99,59 пункта (1,29%) и составил 7828,91 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

йй ко *

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!