Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 15:56

Нью-Йорк. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы падают в начале торгов в понедельник из-за заявлений президента США Дональда Трампа, поставивших под угрозу дальнейший ход торговых переговоров с Китаем.

Д.Трамп в прошлое воскресенье сообщил, что США в пятницу повысят пошлины на импорт китайских товаров общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%. При этом он отметил возможность увеличения пошлин на другие товары на сумму порядка $325 млрд.

Заявления президента США стали неожиданностью для участников рынка, которые были уверены, что торговые переговоры КНР с США приближаются к завершающей стадии. На эту неделю запланирован очередной раунд переговоров.

По данным китайского издания South China Morning Post, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в Вашингтон в четверг - на три дня позже запланированного срока, однако продлит пребывание в США только на один день.

"Рынок не любит сюрпризов, но сейчас нам нужно больше времени для анализа, поскольку с другой стороны, экономика США очень активно растет, - говорит стратег банка Robert W. Baird & Co. Майкл Антонелли. - Я все еще допускаю, что заявления Трампа - это всего лишь тактическая уловка в переговорном процессе".

Ценные бумаги производителей полупроводников Advanced Micro Devices и Nvidia падают более чем на 3%, Amazon и Alphabet, материнской структуры Google, - на 1,3% и 0,9% соответственно, Apple - на 2,2%.

Акции Kraft Heinz Co., одного из крупнейших производителей продуктов питания в мире, дешевеют на 0,6% после того, как компания объявила о пересмотре финансовых показателей за 2016 и 2017 годы, а также за первые три квартала 2018 года.

Котировки бумаг Sysco Corp. повышаются на 0,5%. Дистрибьютор продовольственных товаров по итогам минувшего квартала получил чистую прибыль выше прогнозов рынка, несмотря на то, что его выручка оказалась хуже консенсус-прогнозов.

Стоимость бумаг нефтедобывающей компании Occidental Petroleum снижается на 0,2% после того, как компания изменила структуру предложения о покупке конкурирующей Anadarko Petroleum Corp., заявив, что готова оплатить более существенную долю сделки за счет денежных средств.

Occidental предлагает $76 за акцию Anadarko, из которых готова заплатить $59 деньгами и 0,2934 собственными акциями. Ранее компания предлагала $38 и 0,6094 своей акции за каждую бумагу Anadarko.

Котировки бумаг Chevron, также претендующей на покупку Anadarko, растут на 1,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:48 МСК 6 мая уменьшился на 372,24 пункта (1,4%) и составил 26132,71 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 39,26 пункта (1,33%) - до 2906,38 пункта.

Nasdaq Composite упал 124,23 пункта (1,52%) и составил 8039,77 пункта.

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