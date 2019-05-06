Нью-Йорк. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы падают в начале торгов в понедельник из-за заявлений президента США Дональда Трампа, поставивших под угрозу дальнейший ход торговых переговоров с Китаем.
Д.Трамп в прошлое воскресенье сообщил, что США в пятницу повысят пошлины на импорт китайских товаров общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%. При этом он отметил возможность увеличения пошлин на другие товары на сумму порядка $325 млрд.
Заявления президента США стали неожиданностью для участников рынка, которые были уверены, что торговые переговоры КНР с США приближаются к завершающей стадии. На эту неделю запланирован очередной раунд переговоров.
По данным китайского издания South China Morning Post, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в Вашингтон в четверг - на три дня позже запланированного срока, однако продлит пребывание в США только на один день.
"Рынок не любит сюрпризов, но сейчас нам нужно больше времени для анализа, поскольку с другой стороны, экономика США очень активно растет, - говорит стратег банка Robert W. Baird & Co. Майкл Антонелли. - Я все еще допускаю, что заявления Трампа - это всего лишь тактическая уловка в переговорном процессе".
Ценные бумаги производителей полупроводников Advanced Micro Devices и Nvidia падают более чем на 3%, Amazon и Alphabet, материнской структуры Google, - на 1,3% и 0,9% соответственно, Apple - на 2,2%.
Акции Kraft Heinz Co., одного из крупнейших производителей продуктов питания в мире, дешевеют на 0,6% после того, как компания объявила о пересмотре финансовых показателей за 2016 и 2017 годы, а также за первые три квартала 2018 года.
Котировки бумаг Sysco Corp. повышаются на 0,5%. Дистрибьютор продовольственных товаров по итогам минувшего квартала получил чистую прибыль выше прогнозов рынка, несмотря на то, что его выручка оказалась хуже консенсус-прогнозов.
Стоимость бумаг нефтедобывающей компании Occidental Petroleum снижается на 0,2% после того, как компания изменила структуру предложения о покупке конкурирующей Anadarko Petroleum Corp., заявив, что готова оплатить более существенную долю сделки за счет денежных средств.
Occidental предлагает $76 за акцию Anadarko, из которых готова заплатить $59 деньгами и 0,2934 собственными акциями. Ранее компания предлагала $38 и 0,6094 своей акции за каждую бумагу Anadarko.
Котировки бумаг Chevron, также претендующей на покупку Anadarko, растут на 1,2%.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:48 МСК 6 мая уменьшился на 372,24 пункта (1,4%) и составил 26132,71 пункта.
Standard & Poor's 500 понизился на 39,26 пункта (1,33%) - до 2906,38 пункта.
Nasdaq Composite упал 124,23 пункта (1,52%) и составил 8039,77 пункта.
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