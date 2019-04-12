Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 7:26

Нью-Йорк. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг преимущественно в минусе, инвесторы оценивали статданные и ждали начала публикаций корпоративных отчетностей за первый квартал.

Неофициально сезон квартальной отчетности стартует в пятницу, когда свои данные за январь-март обнародуют одни из крупнейших банков Уолл-стрит, JPMorgan Chase и Wells Fargo.

Акции JPMorgan Chase подорожали на 0,8%, бумаги Wells Fargo подешевели на 0,1%.

Тем временем в четверг стало известно, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 8 тыс., до 196 тыс. Это стало минимальным показателем с октября 1969 года и свидетельствует о продолжении активного роста рынка труда в США.

Цены производителей в Штатах в марте повысились на 0,6% по сравнению с февралем, рост оказался вдвое сильнее прогнозов. Без учета цен на еду и топливо показатель увеличился на 0,3% вместо ожидавшихся 0,2%.

Кроме того, инвесторы оценивали протокол предыдущего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который показал, что руководство американского ЦБ оставляет открытой возможность для изменения базовой процентной ставки в любом направлении.

Вместе с тем "большинство участников заседания ожидали, что изменение экономического прогноза, а также рисков для экономики, вероятно, потребует сохранения базовой ставки неизменной до конца текущего года", отмечается в протоколе.

Цена бумаг Tesla Inc. опустилась на 2,8% на сообщениях СМИ о том, что Tesla и Panasonic решили отложить планы по расширению мощностей совместного предприятия по выпуску аккумуляторов для электромобилей.

Рыночная стоимость ИТ-гиганта IBM выросла на 0,5% после того, как аналитики Credit Suisse порекомендовали инвесторам покупать бумаги компании.

Котировки акций военно-промышленной компании Northrop Grumman поднялись на 2,5%. Компания получила заказ на поставку 24 самолетов палубной авиации E-2D для ВМС США.

Стоимость бумаг ритейлера Bed Bath & Beyond Inc. упала на 8,8% на фоне слабой квартальной отчетности.

Акции банка Citigroup подорожали на 0,6% на новости, что президент банка Джейми Форез, возглавляющий отдел по работе с институциональными клиентами, уходит в отставку. На этом посту его сменит его заместитель Пако Ибарра.

Капитализация оператора отелей и казино Caesars Entertainment выросла на 3,9% на слухах, что компания может быть выставлена на продажу.

Индекс Dow Jones Industrial Average 11 апреля уменьшился на 14,11 пункта (0,05%) и составил 26143,05 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 0,11 пункта (менее 0,01%) - до 2888,32 пункта.

Nasdaq Composite потерял 16,88 пункта (0,21%) и составил 7947,36 пункта.

йй ак ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!