Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 14:57

Нью-Йорк. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы демонстрируют умеренное снижение в начале торгов в среду, инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и следят за развитием торговых переговоров США с Китаем.

Мартовское заседание Федрезерва завершится в среду в 21:00 мск, а в 21:30 мск начнется итоговая пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.

По мнению экономистов Уолл-стрит, американский Центробанк сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых.

Вместе с тем макроэкономические прогнозы на текущий год, вероятно, будут пересмотрены в сторону снижения, а прогнозы на 2020 год могут быть повышены. Кроме того, многие экономисты ожидают, что ФРС может изменить прогноз числа повышений ставок в текущем году с двух до одного или даже до нуля.

"Все внимание приковано к Федрезерву, - говорится в обзоре аналитиков Credit Suisse. - Инвесторы с нетерпением ждут, что ФРС сохранит "голубиный" настрой, который во многом способствовал ралли на мировых рынках акций с начала года".

Также участники рынка следят за развитием переговоров между США и Китаем по торговым вопросам. По данным агентства Bloomberg, китайская сторона возражает против целого ряда американских требований.

Вместе с тем стало известно, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин на будущей неделе планируют вылететь в Пекин, чтобы придать новый импульс переговорам по заключению торгового соглашения с Китаем.

Акции FedEx Corp. падают в цене на 5,8%. Одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки понизила прогноз прибыли на текущий финансовый год после более слабых, чем ожидалось, результатов за третий финквартал.

Чистая прибыль компании за квартал, завершившийся 28 февраля, упала до $739 млн по сравнению с $2,07 млрд за аналогичный период предыдущего года, скорректированная прибыль составила $3,03 на акцию по сравнению с $3,72 на акцию, а выручка FedEx увеличилась на 3%, до $17 млрд.

Эксперты, опрошенные Refinitiv, прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $3,11 на акцию при выручке в $17,67 млрд.

Капитализация General Mills подскочила на 4,5% благодаря тому, что прибыль производителя продуктов питания в прошлом квартале оказалась лучше прогнозов рынка.

Бумаги Alphabet дорожают на 0,4%, несмотря на то, что Европейская комиссия оштрафовала Google, входящую в холдинг, на 1,49 млрд евро за нарушения правил конкуренции при показе рекламы на сторонних сайтах.

Это третий штраф в отношении компании в Европе за последние два года. Предыдущие два расследования касались злоупотребления доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств и при продвижении сервиса Google Shopping. В общей сложности антимонопольные органы ЕС потребовали от Google 8,2 млрд евро.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:47 МСК 20 марта уменьшился на 116,32 пункта (0,45%) и составил 25771,06 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 7,34 пункта (0,26%) - до 2825,23 пункта.

Nasdaq Composite потерял 9,68 пункта (0,13%) и составил 7714,26 пункта.

йй вч ав*

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