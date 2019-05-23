Нью-Йорк. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги в среду в минусе из-за слабой квартальной отчетности крупных компаний.

Кроме того, инвесторы оценивали протокол заседания Федеральной резервной системы, прошедшего 30 апреля - 1 мая. Как свидетельствует документ, руководители Федрезерва удовлетворены своим "терпеливым подходом" в отношении стоимости кредитования в стране, говоря о том, что она может сохраняться на текущем уровне "некоторое время".

По итогам последнего заседания американский ЦБ ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.

Вместе с тем мнения представителей FOMC относительно прогноза уровня ставок на долгосрочную перспективу разделились. Несколько руководителей ФРС заявили, что может возникнуть необходимость в более высоких ставках, если ситуация в экономике будет развиваться так, как они предполагают. Но несколько человек отметили, что более высокая производительность труда может означать, что экономический спад будет более значительным, чем можно предположить исходя из низкого уровня безработицы.

Котировки акций производителя косметики Avon Products Inc. подскочили на 9%. Бразильская Natura Cosmeticos SA подтвердила ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что она ведет переговоры о покупке Avon, работающей на рынке прямых продаж. В настоящее время обсуждаются финальные условия сделки.

Курс ценных бумаг Target Corp. поднялся на 7,8% на фоне хорошей отчетности ритейлера за минувший квартал. Владелец второй по величине в США сети дисконтных магазинов увеличил сопоставимые продажи за квартал, завершившийся 4 мая, на 4,8%. Результат превзошел ожидания рынка.

Между тем цена акций Qualcomm Inc. рухнула почти на 11%. Окружной суд в городе Сан-Хосе постановил, что производитель чипов нарушал антимонопольное законодательство при продаже лицензий на технологии, используемые в мобильных телефонах. Qualcomm использовала свое положение на рынке процессоров для мобильных телефонов, продавая процессоры только тем клиентам, которые согласились платить ей роялти за использование запатентованных технологий. При этом размер роялти суд счел неоправданно высоким.

Рыночная стоимость Lowe's Cos. упала примерно на 12%. Компания, владеющая второй по величине сетью магазинов товаров для дома в США, увеличила чистую прибыль почти на 6% в первом финквартале, завершившемся 3 мая, но ухудшила прогноз на весь фингод.

Акции VF Corporation, владеющей многими известными марками модной, спортивной и рабочей одежды, подешевели на 1,9% после публикации неоднозначной отчетности за минувший квартал.

Котировки бумаг Tesla Inc. демонстрируют негативную динамику шестой день подряд (-6%). Аналитики Citigroup дают "медвежью" рекомендацию для акций производителя электромобилей, опасаясь падения их цены на 80%.

Эксперты Goldman Sachs полагают, что прибыль Apple в расчете на акцию снизится на 29%, если власти Китая примут решение запретить продажу ее продукции в ответ на действия США. По их мнению, указанная оценка включает в себя долю Китая и Гонконга в мировых продажах Apple, а также эффект от снижения расходов на маркетинг. При этом сценарий, при котором компании запретят сборку продукции и покупку компонентов в Китае, не рассматривался. На этом сообщении цена акций компании опустилась на 0,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,39% и составил 25776,61 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,28% - до 2856,27 пункта.

Значение Nasdaq Composite опустилось на 0,45%, составив 7750,84 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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