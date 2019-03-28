Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 6:20

Нью-Йорк. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду после того, как заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги и статданные из Китая повысили опасения по поводу замедления роста глобального ВВП.

Как заявил М.Драги, ЕЦБ готов при необходимости предпринять меры, чтобы смягчить влияние отрицательных процентных ставок в еврозоне. ЕЦБ удерживает ставку по депозитам ниже нуля с июня 2014 года.

"Центробанки в последние месяцы занимают более мягкую позицию в отношении денежно-кредитной политики на фоне признаков ослабления мирового роста, при этом еврозона остается одним из наиболее уязвимых регионов - говорит аналитик Forex.com Фавад Разакзада. - Годы нулевых ставок так и не смогли простимулировать рост экономики и устранить последствия кризиса суверенного долга в таких странах, как Греция".

Тем временем прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-феврале сократилась на 14% относительно аналогичного периода прошлого года, что стало рекордным падением с 2011 года. Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($2,98 млн) составила по итогам двух месяцев 708,01 млрд юаней.

"Сейчас мы наблюдаем консолидацию по мере того, как инвесторы анализируют сигналы замедления мировой экономики, и резкую перемену в риторике центробанков мира, в первую очередь Федрезерва", - отмечает инвестиционный директор Element Pointe Advisors Карлос Домингес.

Также в среду стало известно, что дефицит внешнеторгового баланса США в январе 2019 года сократился до $51,1 млрд с пересмотренных $59,9 млрд в декабре, когда был зафиксирован максимальный показатель с октября 2008 года.

Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения дефицита в январе - до $57 млрд с ранее объявленных $59,8 млрд в декабре.

Цена бумаг Centene Corp. упала на 5% на новости о том, что эта компания в сфере медицинского страхования приобретет конкурента WellCare за $17,3 млрд.

Стоимость акций WellCare подскочила на 12%.

Акции Southwest Airlines подорожали на 2,2%, несмотря на то, что компания предупредила, что ее выручка в текущем году снизится примерно на $150 млн из-за проблем с самолетами Boeing-737 MAX.

Рыночная стоимость строительной компании Lennar Corp. выросла на 3,9%, хотя прибыль и выручка компании в прошлом финквартале оказались хуже ожиданий рынка.

Котировки бумаг конкурирующей KB Home поднялись на 2,7%, поскольку ее прибыль за минувший квартал превысила прогнозы экспертов.

Индекс Dow Jones Industrial Average 27 марта уменьшился на 32,14 пункта (0,13%) и составил 25625,59 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 13,09 пункта (0,46%) - до 2805,37 пункта.

Nasdaq Composite потерял 48,15 пункта (0,63%) и составил 7643,38 пункта.

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