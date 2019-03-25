Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 14:54

Нью-Йорк. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы незначительно меняются в начале торгов в понедельник, инвесторы оценивают ситуацию с доходностью американских гособлигаций и следят за корпоративными новостями.

Как сообщалось, в понедельник доходность 3-месячных гособлигаций США оказалась выше доходности 10-летних бумаг впервые с 2007 года, периода перед мировым финансовым кризисом. Инверсия считается одним предвестников рецессии в экономике США и говорит о том, что инвесторы в перспективе ждут снижения процентных ставок.

"Глобальный рост, очевидно, замедляется, и инвесторам придется с этим смириться", - говорит старший инвестиционный менеджер Aberdeen Standard Management Джеймс Этти.

Кроме того, негативное влияние на настроение участников рынка оказывает неопределенность в торговых переговорах США и Китая, а также в отношении дальнейшей процедуры выхода Великобритании из ЕС.

Между тем новость, что расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера не выявило доказательств сговора президента Дональда Трампа с Россией в ходе президентской кампании 2016 года, может стать позитивным фактором для рынка, полагают аналитики.

"Такой исход является позитивным для администрации Трампа, по крайней мере в краткосрочной перспективе, и для рынков", - отмечает аналитик KBW Брайан Гарднер.

Акции Apple дешевеют на 0,75% в преддверии мероприятия, на котором, как ожидается, компания представит собственный стриминговый сервис, а также новые версии планшетов iPad и компьютеров Mac.

По слухам, сервис Apple не будет иметь подписки на контент компании Netflix, бумаги которой дорожают на 0,6%.

Рыночная стоимость Texas Instruments Inc. снижается на 1,1% на новости, что аналитики Bernstein ухудшили рекомендации по акциям крупнейшего в мире производителя аналоговых интегральных микросхем до "на уровне рынка".

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:44 мск 25 марта увеличился на 1,6 пункта (0,01%) и составил 25503,92 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 0,41 пункта (0,01%) - до 2801,12 пункта.

Nasdaq Composite потерял 5,72 пункта (0,07%) и составил 7636,94 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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