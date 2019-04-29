Этот контент был опубликован 29 апреля 2019 г. 15:59

Нью-Йорк. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы слабо меняются в начале торгов в понедельник, участники рынка оценивают статданные из США и следят за корпоративными новостями.

Как сообщалось, доходы населения США в марте 2019 года увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как расходы американцев подскочили на 0,9%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение доходов населения США в прошлом месяце на 0,4%, расходов - на 0,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy) в марте не изменился относительно предыдущего месяца и вырос на 1,6% в годовом выражении. Трейдеры ожидали увеличения этих показателей соответственно на 0,1% и 1,7%. Федеральная резервная система (ФРС) обращает особое внимание именно на этот индикатор при оценке рисков инфляции.

Также участники рынка ждут итогов заседания ФРС США, которое завершится 1 мая. По общим ожиданиям, Федрезерв не станет менять базовую процентную ставку, оставив ее на уровне 2,25-2,5%. После окончания заседания состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Цена бумаг медиакомпании Walt Disney Co. растет на 0,2%. Как сообщалось, фильм "Мстители: Финал" за первые пять дней показа собрал в мировом прокате рекордные $1,2 млрд. Примерно $350 млн от этой суммы пришлось на США и Канаду.

Акции Coty Inc. дешевеют на 3,2% на новости, что инвесткомпания JAB Holding завершает выкуп акций в американском производителе косметики, в результате которого ее доля в компании увеличится до 60% с 40%.

Стоимость бумаг нефтедобывающей компании Occidental Petroleum снижается на 2,1% после того, как совет директоров американской Anadarko Petroleum Corp. принял решение возобновить переговоры по ее предложению о покупке Anadarko за $57 млрд, включая долг компании.

Руководство Anadarko решило, что предложение Occidental может оказаться более выгодным, чем условия объявленного ранее слияния с Chevron.

Котировки бумаг Chevron растут на 0,1%.

Рыночная стоимость Restaurant Brands International Inc. (RBI), владельца сети ресторанов быстрого питания Burger King, опускается на 3,75%, так как его чистая прибыль в первом квартале оказалась ниже ожиданий рынка.

Бумаги шведского музыкального стримингового сервиса Spotify Technology SA дорожают на 0,3% на торгах в Нью-Йорке. Компания сократила убыток по итогам первого квартала 2019 года до 142 млн евро по сравнению со 169 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:42 МСК 29 апреля уменьшился на 2,06 пункта (0,01%) и составил 26541,27 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 2,89 пункта (0,1%) - до 2942,77 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 7,08 пункта (0,09%) и составил 8153,48 пункта.

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