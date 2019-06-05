Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 15:55

Нью-Йорк. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы демонстрируют умеренный подъем в начале торгов в среду после скачка накануне, вызванного надеждами инвесторов на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Во вторник председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил о готовности Центробанка поддержать экономический подъем в США, и его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что ЦБ открыт к снижению базовой процентной ставки, если этого потребует ситуация в экономике.

В своем последнем прогнозе руководство ФРС сообщило, что в целом не ожидает изменения ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в текущем году. Вместе с тем прогнозы трейдеров указывают на то, что рынок в целом ожидает одного снижения ставки до конца года. Об уместности смягчения денежно-кредитной политики в условиях неопределенности на мировых рынках накануне заявил глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард.

Вместе с тем в среду его коллега из ФРБ Далласа Роберт Каплан отметил, что пока рано судить о том, стоит ли менять размер ставки. "Я бы проявил терпение и проследил за развитием событий еще немного", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg.

Тем временем из отчета отраслевой организации ADP Employer стало известно, что число рабочих мест в США в мае увеличилось всего на 27 тыс. Показатель оказался существенно хуже среднего прогноза аналитиков, составлявшего 185 тыс.

Официальные данные министерства труда будут обнародованы в пятницу, и эксперты ожидают, что они укажут на рост рабочих мест в Соединенных Штатах в прошлом месяце на 180 тыс. после повышения на 263 тыс. в апреле.

Также инвесторы следят за развитием торгового конфликта между США и Китаем. Накануне Государственный комитет по реформам и развитию Китая (NDRC) сообщил, что внимательно изучает предложение о введении экспортного контроля для рынка редкоземельных металлов (РЗМ). Заявление регулятора подтвердило опасения инвесторов, что Китай будет использовать свои доминирующие позиции на этом рынке в качестве рычага давления на США в торговых переговорах.

В свою очередь министерство торговли США пообещало принять "беспрецедентные меры" для обеспечения того, чтобы страна не оказалась отрезанной от поставок РЗМ.

КНР является крупнейшим мировым поставщиком РЗМ и обеспечивает порядка 80% потребностей США в этих металлах. В число крупнейших потребителей РЗМ входят американские промышленные компании, занимающиеся разработкой инновационных технологий, в том числе электромобилей, ветрогенераторов и военного оборудования.

Акции Apple дорожают на 1,9% после снижения на 11% в последний месяц на слухах о том, что американские регуляторы планируют проверить компанию на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

В интервью CBS гендиректор Apple Тим Кук заявил, что его компания не является монополией, отметив также, что он не ожидает введения запрета на продажу продукции Apple в Китае.

Стоимость бумаг страховой компании UnitedHealth выросла на 1,6% на сообщении о повышении квартальных дивидендов на 20%, до $1,08 на акцию.

Капитализация сети магазинов видеоигр GameStop Corp. рухнула на 35%. Компания отчиталась о падении прибыли более чем в четыре раза в первом квартале, до $6,8 млн, на фоне сокращения выручки на 13%, до $1,55 млрд. Также компания объявила о прекращении выплат дивидендов.

Котировки акций Salesforce, предоставляющей облачные услуги, поднимаются на 3,3% благодаря сильной квартальной отчетности. Скорректированная прибыль компании подскочила на 25% за минувший квартал, хотя аналитики ожидали снижения показателя.

Цена бумаг Ford Motor Co. падает на 2,6% на новости, что антимонопольный регулятор Китая оштрафовал Changan Ford Automobile Co., совместное предприятие Ford и китайской Changan Automobile, на 162,8 млн китайских юаней ($23,6 млн) за заключение незаконных соглашений с целью установления минимальных цен на автомобили в Чунцине.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:46 МСК 5 июня увеличился на 92,74 пункта (0,37%) и составил 25424,92 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 7,42 пункта (0,26%) - до 2810,69 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 24,85 пункта (0,33%) и составил 7551,96 пункта.

йй вч ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!