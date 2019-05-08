Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 7:23

Нью-Йорк. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги во вторник на сохраняющихся опасениях по поводу дальнейшего хода торговых переговоров США с Китаем.

Как заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 млрд будут повышены в пятницу с 00:01 по времени Вашингтона (07:01 МСК). Ранее о планах увеличить пошлины сообщил президент США Дональд Трамп, спровоцировав тем самым панику на рынках.

Министр финансов Стивен Мнучин, также принимающий участие в торговых переговорах с Китаем, сказал, что переговоры были завершены на 90%, но по его словам, в последние дни в них наблюдалось "существенное отступление".

Несмотря на это, министерство торговли Китая подтвердило, что заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ отправляется в Вашингтон для проведения 11-го раунда двухсторонних переговоров, который стартует в среду.

Аналитики Julius Baer отмечают, что заявления Д.Трампа увеличили неопределенность относительно исхода переговоров, которые считаются основным внешним риском для мировых рынков в 2019 году.

По оценкам экспертов швейцарского банка, "в краткосрочной перспективе американский фондовый рынок может потерять около 5%, китайский - до 10%". Если соглашение будет подписано, рынки смогут быстро отыграть снижение, тогда как выход Пекина из-за стола переговоров будет иметь долгосрочные фундаментальные последствия.

Из 500 компаний, входящих в индекс Standard & Poor's 500, акции только 36 фирм закрыли сессию в "зеленой зоне", причем большинство из них подорожали менее чем на 1%.

Самый значительный рост продемонстрировали бумаги страховой компании AIG - на 6,7%.

Акции фармкомпании Allergan подешевели на 4,3%, несмотря на то, что фирма ранее отчиталась о лучших, чем ожидалось, финпоказателях за прошлый квартал.

Котировки бумаг Aramark Corp. упали на 5,7%. Американская компания, поставляющая продукты питания и предоставляющая различные услуги отелям, университетам, больницам и тюрьмам, не оправдала ожиданий аналитиков по показателям прибыли и выручки во втором финквартале.

Рыночная стоимость Boeing Co. снизилась на 3,9% после того, как аналитики Barclays ухудшили рекомендацию по акциям компании до "на уровне рынка".

Цена акций Apple уменьшилась на 2,7%, ритейлера Home Depot - на 2,4%, United Technologies - на 3,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average 7 мая уменьшился на 473,39 пункта (1,79%) и составил 25965,09 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 48,42 пункта (1,65%) - до 2884,05 пункта.

Nasdaq Composite упал на 159,53 пункта (1,96%) и составил 7963,76 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

йй мв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!