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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 7:41 19.10.2018 - 07:41

Нью-Йорк. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок завершил резким снижением торги в четверг после публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Как следует из протокола, руководители ЦБ намерены придерживаться плана повышения базовой процентной ставки. Однако многие представители Федрезерва высказали мнение, что придется поднять ставку до уровня, ограничивающего экономическую активность, чтобы сократить риск ускорения инфляции выше целевого показателя в 2%.

ФРС в сентябре повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Она была увеличена в третий раз с начала 2018 года.

Кроме того, участников торгов обеспокоило сильное снижение китайского рынка акций, отмечает MarketWatch. Shanghai Composite в четверг упал почти на 3% - до минимума с ноября 2014 года. С начала текущего года индикатор потерял порядка 25%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 5 тыс. - до 210 тыс., сообщило министерство труда США в четверг. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя на 3 тыс. с ранее объявленного уровня - до 211 тыс.

Индекс производственной активности Филадельфии в октябре опустился до 22,2 пункта с 22,9 пункта, что было минимумом за 19 месяцев. Эксперты в среднем ожидали более значительного падения - до 20,5 пункта.

Индекс опережающих экономических показателей США в сентябре вырос на 0,5%, свидетельствуют данные исследовательской организации Conference Board. В предшествующий месяц подъем индикатора составлял 0,4%, аналитики в среднем ожидали ускорения до 0,5%.

Котировки акций Bank of New York Mellon Corp. снизились на 2,8%. Один из крупнейших в мире банков-кастодианов в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 9%. Однако показатель выручки оказался ниже консенсус-прогноза.

Бумаги производителя электромобилей Tesla подешевели на 2,9%.

Между тем цена акций алюминиевого гиганта Alcoa подскочила на 5,9% на фоне позитивной квартальной отчетности.

Капитализация General Electric увеличилась на 1,6% на сообщении FT, что компания получила контракт на строительство электростанций в Ираке на сумму $15 млрд.

Стоимость ценных бумаг табачной компании Philip Morris выросла на 3,5% благодаря сильной квартальной отчетности.

Рыночная стоимость фармкомпании Endocyte взлетела на 50% на новости, что швейцарская Novartis покупает ее за $2,1 млрд.

"Коррекция индексов - это нормально, и пока все выглядит так, что коррекция может продолжиться, - говорит инвестиционный стратег Robert W. Baird Брюс Битлз. - Это говорит о возможности ралли на рынке в конце года".

Индекс Dow Jones Industrial Average 18 октября снизился на 1,27% и составлял 25379,45 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,44% - до 2768,78 пункта.

Значение Nasdaq Composite опустилось на 2,06%, составив 7485,14 пункта.

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