Нью-Йорк. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Спустя более чем два месяца после того, как президент США Дональд Трамп согласился смягчить ограничения на поставки американскими компаниями продукции для китайской Huawei Technologies, Вашингтон так и не дал "зеленый свет" ни одному чип-мейкеру на возобновление поставок.

Это приводит в раздражение компании, теряющие миллиарды долларов выручки, пишет The Wall Street Journal. В прошлом году американские компании продали Huawei компоненты общей стоимостью $11 млрд.

Вашингтон 16 мая 2019 года внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

В ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Осаке, прошедшей в конце июня, Трамп пообещал смягчить ограничения в отношении Huawei.

Эксперты отмечают, что ущерб, который несут американские производители полупроводников, уже достиг, как минимум, сотен миллионов, если не миллиардов долларов. Несколько чип-мейкеров резко понизили прогнозы выручки, несмотря на то, что отдельные компании сохранили возможность продавать Huawei продукцию, производимую за пределами США, без нарушения экспортных ограничений.

"Каждый новый день, когда выдача лицензий откладывается, наносит дополнительный ущерб американским чип-мейкерам и дает новые возможности нашим глобальным конкурентам", - заявил представитель американской Ассоциации полупроводниковой отрасли (Semiconductor Industry Association).

В июле Трамп, встречавшийся в Белом доме с главами таких компаний, как Qualcomm Inc., Intel Corp., Alphabet Inc., Micron Technology Inc., Western Digital Corp., Cisco Systems Inc. и Broadcom Inc., пообещал им оперативное принятие решений о выдаче лицензий на продажу их оборудования китайской Huawei.

Тем временем, представитель министерства торговли США сообщил WSJ, что процесс рассмотрения заявок компаний на выдачу лицензий на поставку их продукции Huawei продолжается, и в некоторых случаях требует вмешательства других регуляторов, включая министерство обороны.

"Сотрудники Минторга США, вероятно, в замешательстве, учитывая то, насколько неоднозначные сигналы дает им президент, - отмечает советник Center for Strategic and international Studies Уильям Рейнш. - Сегодня Huawei - это зло, и мы с ней не работаем, а завтра - это разменная монета в переговорах".

Власти США обвиняют Huawei в том, что ее продукция используется в шпионских целях, в том числе, в телекоммуникационных сетях, а Huawei отрицает эти обвинения, и дальнейшая судьба бизнеса компании в Штатах может зависеть от хода торговых переговоров США и Китая.

При этом в Huawei считают, что для заключения торгового соглашения с Китаем, Штатам придется вести переговоры с Huawei.

"Могу ли я представить, чтобы торговое соглашение было назначено без того, чтобы власти США согласились провести переговоры с Huawei? Нет, я не могу такого представить", - заявил во вторник руководитель по безопасности Huawei Энди Пёрди.

Он отметил, что Huawei выступает за "открытые механизмы" оценки оборудования компании и ее конкурентов.

