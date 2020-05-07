Вашингтон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Эксперты в сфере здравоохранения США полагают, что шансы заразиться COVID-19 вне помещений существенно меньше, чем внутри них, сообщило издание The Hill.

"В парках, на пляжах, если там не будет столпотворений, катание на велосипедах, прогулки - это хорошо. Наслаждайтесь природой. Это хорошо для нас, и риск распространять вирус (там - ИФ) очень мал", - заявил бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Том Фриден.

"Исследования предполагают, что активность на улице при плюсовых температурах представляет меньший риск в отношении COVID-19, нежели в ограниченных помещениях", - сказал, в свою очередь, бывший руководитель управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Скотт Готлиб. При этом он сослался на исследование, предметом которого были вспышки COVID-19 в 320 городах Китая за пределами провинции Хубэй - эпицентра заболевания. В нем указывалось, что между 4 января и 11 февраля лишь одна вспышка распространения коронавируса произошла вне помещения.

"Мы не можем продолжать эту изоляцию на неопределенный срок. Это просто не будет психологически и экономически выполнимо", - заявила профессор Школы общественного здравоохранения Бостонского университета Элеанор Мюррей.

Эксперты указывают, что, если люди занимаются физкультурой на свежем воздухе или проходят мимо кого-либо еще, риск передачи коронавируса через мелкие капельки биологических жидкостей низок.

В то же время американские эксперты напоминают, что снаружи необходимо соблюдать такие меры предосторожности, как избежание больших скоплений людей, соблюдение дистанции с другим человеком не менее двух метров и мытье рук. Однако, как указал исследователь из университета Джонса Хопкинса Амеш Адалджа, выполнение подобных мер зависит от того, сколько риска готов взять на себя конкретный человек. "На все это нет каких-либо однозначных ответов. Люди будут принимать много решений о том, какой у них будет уровень терпимости к риску", - пояснил он.

The Hill отмечает, что подобные заявления звучат в США на фоне выработки политики выхода из изоляции и призывов открыть для граждан парки и пляжи.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США выявлены свыше 1,26 млн случаев COVID-19. 74 809 человек с этим диагнозом скончались, 213 109 выздоровели.

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