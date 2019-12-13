Гонконг. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Признаки активности на северокорейском полигоне Сохэ на этой неделе зафиксировали спутниковые снимки, сообщает сайт 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса со ссылкой на анализ экспертов.
Судя по снимкам, сделанным 11 декабря, активная работа ведется в Сохэ в районе испытательного стенда двигателей с вертикальной системой, где уже проводились испытания 7 декабря, продолжается.
На фотографиях запечатлен грузовик, стоящий вблизи одного из топливных бункеров. Как полагают эксперты, неподалеку от него стоит подъемный кран. Утверждать это с уверенностью они, однако, не могут, поскольку этого не позволяет низкое разрешение снимков.
КНДР провела ранее в декабре на своем космодроме Сохэ важное испытание, которое завершилось успешно. Президент США Дональд Трамп после этого заявил, что враждебные действия со стороны Северной Кореи лишат ее возможностей развития.
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