Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 12:01

Гонконг. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Признаки активности на северокорейском полигоне Сохэ на этой неделе зафиксировали спутниковые снимки, сообщает сайт 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса со ссылкой на анализ экспертов.

Судя по снимкам, сделанным 11 декабря, активная работа ведется в Сохэ в районе испытательного стенда двигателей с вертикальной системой, где уже проводились испытания 7 декабря, продолжается.

На фотографиях запечатлен грузовик, стоящий вблизи одного из топливных бункеров. Как полагают эксперты, неподалеку от него стоит подъемный кран. Утверждать это с уверенностью они, однако, не могут, поскольку этого не позволяет низкое разрешение снимков.

КНДР провела ранее в декабре на своем космодроме Сохэ важное испытание, которое завершилось успешно. Президент США Дональд Трамп после этого заявил, что враждебные действия со стороны Северной Кореи лишат ее возможностей развития.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!