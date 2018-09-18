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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 22:05 18.09.2018 - 22:05

*** Наблюдатели не исключают, что авианосная ударная группа ВМС США идет к берегам Сирии

Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Гарри Трумэн", вошла в зону ответственности американского 6-го оперативного флота, охватывающую акваторию Восточной Атлантики и Средиземноморья, сообщила во вторник пресс-служба американских Военно-морских сил.

По мнению наблюдателей, американская авианосная ударная группа, возможно, направляется в район Восточного Средиземноморья к берегам Сирии.

По сообщению ВМС США, ранее на борт авианосца в Атлантике с корабля снабжения "Роберт Пири" была произведена загрузка боеприпасов.

Авианосец сопровождают ракетный крейсер "Норманди", а также ракетные эсминцы "Арли Берк" и "Форест Шерман". Кроме того, в авианосную ударную группу входит ракетный эсминец "Балкли", который в настоящее время уже находится в восточной части Средиземного моря.

С конца апреля по конец июня авианосная ударная группа "Гарри Трумэна" выполняла боевую задачу в Восточном Средиземноморье. Палубная авиация американского авианосца наносила авиаудары по целям ИГИЛ в Сирии.

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