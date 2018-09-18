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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 22:18 18.09.2018 - 22:18

*** Наблюдатели не исключают, что авианосная ударная группа ВМС США идет к сирийским берегам

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Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Гарри Трумэн", вошла в зону ответственности американского 6-го оперативного флота, охватывающую акваторию Восточной Атлантики и Средиземноморья, сообщила во вторник пресс-служба американских военно-морских сил.

По мнению наблюдателей, американская авианосная ударная группа, возможно, направляется в район Восточного Средиземноморья к берегам Сирии.

По сообщению ВМС США, ранее на борт авианосца в Атлантике с корабля снабжения "Роберт Пири" была произведена загрузка боеприпасов.

Авианосец сопровождают ракетный крейсер "Норманди", а также ракетные эсминцы "Арли Берк" и "Форест Шерман". Кроме того, в авианосную ударную группу входит ракетный эсминец "Балкли", который в настоящее время уже находится в восточной части Средиземного моря.

С конца апреля по конец июня авианосная ударная группа "Гарри Трумэна" выполняла боевую задачу в Восточном Средиземноморье. Палубная авиация американского авианосца наносила авиаудары по целям ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии.

В настоящее время в восточной части акватории Средиземного моря находятся три ракетных эсминца ВМС США - "Карни", "Росс" и "Уинстон Черчилль", которые оснащены крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью 1,6 тыс. км, и флагман 6-го оперативного флота штабной корабль "Маунт Уитни". В Средиземном море также находится не менее трех американских ударных атомных подводных лодок класса "Лос-Анджелес", оснащенных "Томагавками".

По данным западных наблюдателей, на данный момент силы ВМС США в Средиземном море располагают, по меньшей мере, 204 крылатыми ракетами "Томагавк" для нанесения ударов по целям в Сирии.

8 сентября в Средиземное море вошла ударная атомная подводная лодка ВМФ Великобритании "Тэлент", оснащенная 10 крылатыми ракетами "Томагавк".

Кроме того, в Восточном Средиземноморье осуществляют патрулирование корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО, в частности, фрегаты ВМС Нидерландов "Де Рёйтер", ВМС Канады "Вилль де Квебек", ВМС Испании "Кристобаль Колон" и ВМС Греции "Элли".

В конце августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные зафиксировали наращивание Соединенными Штатами на Ближнем Востоке группировки носителей крылатых ракет.

По утверждению российских военных, США планируют использовать провокацию с применением химоружия для нового удара по Сирии. "США продолжают наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия", - сказал И.Конашенков.

Кроме того, в Персидский залив, из акватории которого может также быть нанесен удар по Сирии, прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух - поверхность" JASSM.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

1нв гс

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