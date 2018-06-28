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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 12:28 28.06.2018 - 12:28

Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" (USS Harry S. Truman (CVN 75)), выполнявший боевую задачу в Средиземном море, в четверг, пройдя Гибралтарский пролив, покинул его акваторию, следует из данных системы международного мониторинга передвижения морских судов.

Вместе с ним в Атлантику проследовали ракетные эсминцы из состава авианосной ударной группы "Форрест Шерман" (USS Forrest Sherman (DDG 98)) и "Фаррагут" (USS Farragut (DDG 99)), а также входивший в состав группы немецкий фрегат "Гессен" (FGS Hessen (F 221)).

Перед тем, как покинуть Средиземное море, 21-25 июня авианосец "Гарри Трумэн" заходил с визитом во французский порт Марсель.

Как сообщалось, 27 апреля авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая "Гарри Трумэном", вошла в Средиземное море. Начиная с 3 мая, палубная авиация "Гарри Трумэна" наносила из Восточного Средиземноморья авиаудары по остаткам террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии.

Ранее предполагалось, что авианосная группа "Гарри Трумэна" после выполнения боевых задач у берегов Сирии проследует в Персидский залив.

1нв ар

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