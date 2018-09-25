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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 20:54 25.09.2018 - 20:54

Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Суд в США во вторник приговорил американского актера Билла Косби к тюремному заключению за нападение сексуального характера на женщину более десятилетия назад, сообщает американский телеканал Эн-Би-Си.

Обвинение просило для Билла Косби срока заключения от пяти до десяти лет. Минимальное наказание по данной статье - от трех лет. О том, какой именно срок получит Б.Косби пока не сообщается.

Также суд постановил внести Б.Косби в реестр сексуальных преступников, что обяжет его уведомлять соседей и близлежащие школы в районе, где он будет жить, до конца своей жизни.

"Настало время для правосудия", - заявил судья Стивен О'Нил во время судебного заседания.

"Господин Косби, ваша вина была признана присяжными. Вы признаны виновным в очень серьезном преступлении", - сказал он.

"Я не имею права относиться к нему иначе, чем к другим, исходя из того, кто он и кем он был. Конечно, чем выше взберешься, тем больнее падать. Я понимаю, какое влияние это окажет на вас, господин Косби, и мне жаль", - добавил судья, обращаясь к 81-летнему комику.

Б.Косби признали виновным в сексуальном насилии в отношении администратора баскетбольной команды университета Temple Андрэ Констант в его загородном доме в Филадельфии в 2004 году.

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