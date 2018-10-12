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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 18:30 12.10.2018 - 18:30

Вашингтон/Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Американский астронавт Ник Хейг - участник неудачного запуска "Союза" - в пятницу на своей странице в "Твиттере" выразил благодарность российским "оперативным группам" за их действия в связи с инцидентом.

"Спасибо всем вам за вашу поддержку и искренние молитвы. Оперативные группы проявили себя великолепно, обеспечивая нашу безопасность и возвратив нас к нашим семьям и друзьям", - отметил он.

"Я уверен, что в ходе работы с нашими международными партнерами мы выработаем дальнейшие действия и продолжим успехи Международной космической станции", - добавил он.

Очередная международная экспедиция на российском пилотируемом корабле "Союз МС-10" отправилась на МКС в минувший четверг с космодрома Байконур, но из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. В составе экипажа были космонавт Алексея Овчинина и астронавт Ник Хейг.

Спускаемый аппарат корабля "Союз" с А.Овчининым и Н.Хейгом на борту приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане. Экипаж в пятницу утром вернулся в Москву.

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