Американский атомный авианосец примет участие в натовских учениях Trident Juncture
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Брюссель. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Атомный авианосец США "Гарри Трумэн" примет участие в масштабных учениях НАТО в районе Норвегии Trident Juncture, сообщил во вторник глава командования объединенных сил альянса в Неаполе адмирал Джеймс Фогго.
"Авианосец "Гарри Трумэн" и сопровождающие его корабли примут участие в Trident Juncture", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
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Интерфакс