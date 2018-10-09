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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 12:15 09.10.2018 - 12:15

Брюссель. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Атомный авианосец США "Гарри Трумэн" примет участие в масштабных учениях НАТО в районе Норвегии Trident Juncture, сообщил во вторник глава командования объединенных сил альянса в Неаполе адмирал Джеймс Фогго. "Авианосец "Гарри Трумэн" и сопровождающие его корабли примут участие в Trident Juncture", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. ПОСЛЕДУЕТ 1во Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс