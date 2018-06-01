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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 14:39 01.06.2018 - 14:39

Нью-Йорк. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Американский бизнес предупреждает, что введение США заградительных пошлин на импорт стали и алюминия, а также ответные меры торговых партнеров страны, нанесут серьезный ущерб промышленности.

Накануне стало известно, что США приняли решение ввести с 1 июня пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Канады и Мексики.

Группы американских промышленников считают, что введение высоких пошлин для стали и алюминия, поставляемых важными торговыми партнерами США - Канадой и ЕС - могут подорвать глобальную торговую систему, привести к сокращению инвестиций и рабочих мест, пишет газета Financial Times.

В коалиции американских производителей и потребителей металла (Coalition of American Metal Manufacturers and Users) отмечают, что "ужесточение поставок сырья в США и введение заградительных пошлин на поставки продукции наших ближайших торговых партнеров ставит американских производителей в опасное положение".

Ранее в этом году США уже ввели заградительные пошлины в отношении стали и алюминия из Китая, России, Японии и других стран.

После этого цены на сталь в США резко выросли, что привело к существенному увеличению затрат американских промышленных компаний.

Согласно данным S&P Global Platts, в этом году сталь в США подорожала на 37%. Для сравнения: в Северо-Западной Европе повышение цен на сталь с начала 2018 года составило 2%, в Юго-Восточной Азии - 8%.

Алюминий в США в этом году вырос в цене на 12%.

На долю поставок из Евросоюза, Канады и Мексики в первом квартале текущего года пришлось 44% стали, импортированной США.

Канада и Мексика немедленно ответили на введение пошлин США, представив детальные планы увеличения тарифов на поставляемую из Штатов продукцию, включая свинину, яблоки, йогурты и туалетную бумагу. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в четверг заявил, что ЕС также подготовила ответные меры.

Американская сельскохозяйственная группа "Фермеры за свободную торговлю" (Farmers for Free Trade) заявила, что действия администрации США "открывают шлюз для введения новых тарифов на продукцию американского экспорта объемом в миллиарды долларов".

Сталелитейные компании США приветствовали решение Д.Трампа. Президент Американского института железной руды и стали (American Iron and Steel Institute) Том Гибсон поблагодарил Д.Трампа "за его действия по поддержке сталелитейного сектора, являющегося базовым для национальной и экономической безопасности США".

Однако отрасли, в которых активно используется сталь, были разочарованы этим решением. Альянс автопроизводителей США (Alliance of Automobile Manufacturers) заявил об угрозе потери конкурентоспособности в сравнении с зарубежными компаниями автомобильным сектором, на долю которого приходится 27% потребляемой в стране стали.

Химическая отрасль также является крупным потребителем стали, с учетом планируемого строительства ряда новых предприятий в секторе. Повышение цен на сталь может привести к отсрочке или прекращению новых проектов в отрасли, стоимостью в миллиарды долларов, отмечает президент Американского химического совета (American Chemistry Council) Кол Дули.

Некоторые компании, включая поставщика сельскохозяйственного и строительного оборудования Deere, способны переложить растущие в результате повышения цен на сталь расходы на покупателей их продукцию, однако другим это не всегда удается, отмечают эксперты.

Проведенное по заказу компаний-потребителей стали исследование показывает, что предыдущее повышение пошлин на сталь, предпринятое при президенте Джордже Буше-младшем, стоило американской экономике 200 тыс. рабочих мест.

Другие оценки говорят о гораздо менее крупных потерях. При этом, эксперты отмечают, что в то время пошлины действовали сравнительно недолго - 21 месяц, и были отменены из-за давления со стороны ЕС.

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