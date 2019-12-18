Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 6:54

Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские бизнесмены считают, что введение новых санкций против России станет разрушительным для бизнеса Соединенных Штатов и нанесет ущерб их интересам.

Торговая палата США и Американский институт нефти по отдельности обратились с посланиями в сенатский Комитет по международным отношениям с требованиями с осторожностью подходить к принятию решений о санкциях в отношении правительств других государств, сообщили агентство Bloomberg.

Послания получены комитетом за день до того, как возглавляемая республиканцами группа планирует рассмотреть давно забуксовавший законопроект о санкциях против России за вмешательство в выборы 2016 года.

"Санкции используются как тупой инструмент, когда обстоятельства требуют скальпеля", - говорится в послании Торговой палаты.

Она отметила, что "иногда Соединенные Штаты применяют санкции в широком масштабе, не уделяя достаточного внимания их эффективности"

Палата считает необходимым "пересмотреть законодательство и доработать его", чтобы избежать нанесения ущерба американским компаниям.

Институт нефти настаивает на том, чтобы законодатели не поддержали законопроект, ранее внесенный сенаторами Линдси Грэмом и Робертом Менендесом, который вводил бы санкции в отношении российских физических лиц, киберопераций и объектов экспорта жидкого природного газа в ответ на вмешательство России в выборы и другие правонарушения.

"Многие американские и западные компании опасаются, что они могут непреднамеренно пострадать от чрезмерных санкций, прописанных в этом законопроекте", - написал Крис Келли, директор по федеральным отношениям института.

"Предлагаемые санкции могут нарушить работу энергетических компаний по всему миру", - предупредил он.

Законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля", (DASKA), требует от президента применения санкций в отношении российского суверенного долга. В частности, это означает, что ни американские инвестиционные фонды, ни обычные граждане США не смогут покупать российские облигации или же заключать сделки с российским суверенным долгом.

Под санкции должны попадать также российские "политические деятели, олигархи и другие лица, способствующие и коррупционной деятельности" и те, кто финансирует "злостную деятельность" России в киберпространстве.

1гк бп

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