Этот контент был опубликован 11 апреля 2020 г. 11:48

Дубай. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Командующий силами США в Афганистане генерал Скотт Миллер провел в Катаре переговоры с представителями группировки "Талибан" (запрещена в РФ), чтобы обсудить проблему участившихся боестолкновений в стране, сообщает в субботу Associated Press.

Встреча прошла вечером в пятницу. Она была организована по специальному каналу связи, созданному в рамках заключенного ранее в этом году соглашения по урегулированию конфликта между США и талибами.

Талибы утверждают, что наблюдают в последние месяцы усиление проводимых США атак на их позиции. Миллер, в свою очередь, призвал "Талибан" прекратить нападения на афганские силы безопасности. Он предупредил, что американские военные будут продолжать помогать Кабулу в отражении подобных атак.

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