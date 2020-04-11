Дубай. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Командующий силами США в Афганистане генерал Скотт Миллер провел в Катаре переговоры с представителями группировки "Талибан" (запрещена в РФ), чтобы обсудить проблему участившихся боестолкновений в стране, сообщает в субботу Associated Press.
Встреча прошла вечером в пятницу. Она была организована по специальному каналу связи, созданному в рамках заключенного ранее в этом году соглашения по урегулированию конфликта между США и талибами.
Талибы утверждают, что наблюдают в последние месяцы усиление проводимых США атак на их позиции. Миллер, в свою очередь, призвал "Талибан" прекратить нападения на афганские силы безопасности. Он предупредил, что американские военные будут продолжать помогать Кабулу в отражении подобных атак.
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