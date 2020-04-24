Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 3:27

Гонконг. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Военные Тайваня сообщили в пятницу, что отслеживали проход корабля ВМС США через Тайваньский пролив, однако не привели каких-либо деталей.

Они отметили, что корабль "выполнял обычную миссию".

Это второй случай прохода американского военного корабля через пролив, разделяющий материковую часть страны и остров Тайвань, в апреле 2020 года.

США мотивируют проходы своих кораблей через пролив "свободой судоходства", однако подобные действия вызывают резкую негативную реакцию в Пекине, который называет их нарушением Вашингтоном принципа существования одного Китая.

1гк тг

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