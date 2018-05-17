Американский военный самолет провел очередную разведку вблизи границ Калининградской области
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Лондон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, в четверг утром совершил новый многочасовой полет вблизи границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По их сведениям, американский самолет с бортовым номером 64-14844 и позывным TOKEN42, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение более трех часов с 07:53 до 11:08 мск летал вдоль южной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.
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Интерфакс