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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 10:52 17.05.2018 - 10:52

Лондон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, в четверг утром совершил новый многочасовой полет вблизи границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет с бортовым номером 64-14844 и позывным TOKEN42, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение более трех часов с 07:53 до 11:08 мск летал вдоль южной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.

Как сообщалось, накануне два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и наведения командования НАТО E-3A Sentry AWACS один за другим совершили многочасовые полеты вблизи Калининградской области.

Во вторник все то же стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14844 провел многочасовой полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. Вначале он совершил пролет вдоль южной границы Калининградской области в польском воздушном пространстве. Затем, перелетев через так называемый Сувалкский коридор (территория Польши между Калининградской областью и Белоруссией), проследовал в воздушное пространство Эстонии, где разведчик ВВС США совершил два пролета вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей. На обратном пути из Эстонии RC-135V провел разведку у северных границ Калининградской области, находясь в литовском небе, а также у ее морских границ в воздушном пространстве над Балтикой.

нв ар

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