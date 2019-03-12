Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 12:37

Лондон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет RC-135V во вторник провел многочасовой полет вблизи российских черноморских морских границ в районе Крыма, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет радиоэлектронной разведки с бортовым номером 64-14846 и позывным PANEL31, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, начиная приблизительно с 10:00 мск, в течение около трех часов курсировал вдоль побережья Крыма по линии от его западной оконечности до Керченского пролива. Полет осуществлялся на высоте 10 тыс. метров.

Самолеты RC-135 V, в частности, предназначены для определения с дальнего расстояния режимов работы сил и средств ПВО противника, вскрытия координат развернутых зенитных ракетных комплексов и РЛС, а также перехвата информации с линий связи штабов и оценки возможностей группировки войск.

Как сообщалось, в минувшую среду, 6 марта, у Крыма одновременно вели разведку сразу два американских летательных аппарата - дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США и морской разведчик ВМС США P-8A Poseidon. 1 марта был также зафиксирован многочасовой полет самолета Poseidon у побережья Крыма.

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