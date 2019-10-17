Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 16:40

Кабул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер в четверг обсудил в Баглане с афганскими военными проводимую в регионе антитеррористическую операцию.

Как сообщают местные СМИ, Миллер прибыл в Баглан во второй половине дня в сопровождении министра обороны Афганистана Асадуллы Халида.

В здании администрации провинции Баглан прошло совещание с участием военных и гражданских властей провинции, руководства афганской армии, полиции, представителей органов безопасности, глав племен и старейшин.

Ранее в четверг начальник пресс-центра 209-го корпуса армии Афганистана Ханиф Резаи сообщил "Интерфаксу", что правительственные силы начали масштабную контртеррористическую операцию в северо-восточной провинции Баглан.

"Операция началась минувшей ночью с трех направлений: Данди-Шахабуддин, Данди-Гури и Келагай. Она продолжится до полной зачистки от террористических групп территории провинции", - сообщил Резаи.

По его словам, после завершения операции на территории провинции Баглан военные действия против группировок террористов будут продолжены в провинциях Кундуз, Тахар и Бадахшан.

ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!