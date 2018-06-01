Американский генерал предостерег сирийскую армию от атаки на союзников США
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Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Представитель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что атака на американский контингент или на партнеров США по коалиции в Сирии стало бы ошибочным шагом.
На брифинге журналисты спросили генерала о том, как Пентагон отреагирует, если Сирийская арабская армия атакует поддерживаемые США Сирийские демократические силы (СДС), где значительную часть представляют курдские Отряды народной самообороны.
"Любая сторона (конфликта - ИФ) в Сирии должна понимать, что нападение на силы США или наших партнеров по коалиции было бы плохим решением", - ответил К.Маккензи журналистам.
Ранее президент Сирии Башар Асад заявил в интервью телеканалу RT, что американские военные должны покинуть Сирию, так как народы региона больше не потерпят иностранного вмешательства.
кю ар
Интерфакс