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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 9:07 01.06.2018 - 09:07

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Представитель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что атака на американский контингент или на партнеров США по коалиции в Сирии стало бы ошибочным шагом.

На брифинге журналисты спросили генерала о том, как Пентагон отреагирует, если Сирийская арабская армия атакует поддерживаемые США Сирийские демократические силы (СДС), где значительную часть представляют курдские Отряды народной самообороны.

"Любая сторона (конфликта - ИФ) в Сирии должна понимать, что нападение на силы США или наших партнеров по коалиции было бы плохим решением", - ответил К.Маккензи журналистам.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил в интервью телеканалу RT, что американские военные должны покинуть Сирию, так как народы региона больше не потерпят иностранного вмешательства.

кю ар

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