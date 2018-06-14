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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 4:26 14.06.2018 - 04:26

Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Представитель госдепартамента США Хизер Нойерт назвала заявление представителя минобороны России Игоря Конашенкова о подготовке США и сирийской оппозиционной Сирийской свободной армией (ССА) провокации с применением химоружия "ложным".

"Министерство обороны России ложно утверждает о том, что американские военные и ССА ведут подготовку инсценировки нападения с применением химического оружия", - написала дипломат в своем твиттере.

В нем она подчеркнула, что США "соблюдают Конвенцию о запрещении химоружия", в то время как Россия применила отравляющее вещество в британском Солсбери и покрывает применение химического оружия режимом президента Сирии Башара Асада.

И.Конашенков ранее сообщил, что, по данным МО РФ, ССА совместно с американским воинским контингентом планируют инсценировать применение правительственными войсками хлора в провинции Дэйр-эз-Зор, для чего в город Хакль аль-Джафра уже доставлены баллоны с этим отравляющим веществом.

"Постановочный видеоролик после распространения в западных СМИ должен послужить новым поводом для нанесения авиацией коалиции во главе с США ракетно-авиационного удара по государственным объектам Сирии и оправдания наступательной операции боевиков против сирийских правительственных войск на восточном берегу Евфрата", - заявил российский генерал.

гк тг

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