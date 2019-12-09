Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 5:01

Вашингтон. 9 декабря. ИНТЕРФКАС - Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД РФ Сергей Лавров встретятся в Вашингтоне 10 декабря, сообщил американский госдепартамент.

Госдеп отметил в кратком сообщении, что стороны планируют обсудить "широкий круг региональных и двухсторонних проблем".

На минувшей неделе о планах проведения встречи сообщила газета Washington Post.

Американские СМИ, комментируя сообщение, обращают внимание, что встреча состоится на следующий день после переговоров в "нормандском формате". Кроме того, и в Вашингтоне, и в Москве, по их мнению, вызывает озабоченность вопросами Ирана и Северной Кореи, которые должны стать предметами обсуждение.

Советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен сообщил, что Белый дом работает также над организацией встречи Лаврова и Дональда Трампа в рамках визита главы российского МИД.

"Вам придется подождать и посмотреть. Но я думаю, что есть вероятность, что это произойдет. Мы работаем над этим", - сказал О'Брайен в интервью CBS о возможности встречи Трампа и Лаврова.

Отвечая на вопрос, какова будет цель встречи, он отметил, что тут дело во "взаимности".

"Когда Помпео (Майк Помпео, госсекретарь США - ИФ) отправился в Россию, Владимир Путин встретился с ним. (...) Я думаю, что это вопрос взаимности, это то, чего мы ищем. Но мы также ищем и некоторые другие вещи. Посмотрим, сможем ли мы их получить, - отметил советник президента США по нацбезопасности.

Он добавил, что во время встречи у Трампа и Лаврова будут "общие разговоры о контроле над вооружениями".

Данная встреча главы МИД России и президента США, если она состоится, станет второй с 2017 года.

1гк бм

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