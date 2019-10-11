Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 3:28

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Высокопоставленный чиновник американского госдепартамента сообщил журналистам, что президент Дональд Трамп поручил дипломатам найти возможные точки соприкосновения между Турцией и курдами, которые могут способствовать прекращению огня в ходе конфликта сторон в Сирии.

По его словам, Трамп "пытается найти точки соприкосновения, чтобы обеспечить прекращения огня, отыскать способ преодоления разрыва между YPG, как крылом "Рабочей партии Курдистана", и Турцией".

По его словам, президент предпочел бы урегулировать конфликт путем переговоров.

Чиновник отметил, что госдеп "именно этим сейчас и занимается", однако не привел деталей.

Накануне Трамп в своем твиттере написал, что готов выступить посредником между Анкарой и курдами, однако не исключил санкций против Турции и вооруженного вмешательства.

"Мы полностью разбили "халифат" ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ), и у нас больше нет войск в районах, которые Турция атакует в Сирии. Мы прекрасно выполнили свою работу. Теперь же Турция нападает на курдов: они ведут борьбу друг против друга уже 200 лет", - написал от в четверг в твиттере.

По мнению Трампа, у США "есть выбор между тремя опциями: отправить тысячи военных (в зону конфликта - ИФ) и одержать военную победу. Либо мы можем нанести очень сильный финансовый и санкционный удар по Турции. Наконец, мы можем выступить посредниками для заключения сделки между Турцией и курдами", - добавил президент США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

Перед тем, как Эрдоган объявил о начале операции, состоялся его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Эрдоган проинформировал российского коллегу о том, что начинает операцию на северо-востоке Сирии, подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Об этом речь шла", - сказал Песков.

Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов, однако затем реализация этого совместного плана забуксовала, и Анкара решила действовать самостоятельно.

В то же время сенаторы США от обеих партий подготовили законопроект о введении масштабных санкций против Турции за проведение военной операции против курдов на севере Сирии.

Как сообщалось, члены СБ ООН в четверг в ходе заседания за закрытыми дверями из-за разногласий не смогли согласовать совместное заявление по ситуации на севере Сирии.

Постпреды ряда европейских стран при ООН по итогам встречи распространили свое совместное заявление, в котором призвали Анкару прекратить операцию.

Со своей стороны, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в ходе военной операции Турции на севере Сирии всем сторонам следует проявить сдержанность.

"В ходе этой операции все стороны должны проявить максимальную сдержанность", - заявил он журналистам в штаб-квартире ООН по итогам экстренно созванных закрытых консультаций.

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