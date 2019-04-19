Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 13:41

Вашингтон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Выведенный на орбиту Земли американский грузовой космический корабль Cygnus в пятницу успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

По данным Центра управления полетами NASA в Хьюстоне, операция по стыковке Cygnus с американским сегментом станции - модулем Unity была завершена в 14:31 мск. Перед этим сблизившийся с МКС корабль в 12:28 мск был захвачен с помощью 17-метрового манипулятора Canadarm-2, которым управляла американский астронавт Энн Макклейн. Последующая подводка "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором к МКС и сам процесс стыковки осуществлялся по командам с Земли.

Cygnus доставил на МКС около 3,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований. Среди прочего он впервые привез на МКС живые организмы - 40 лабораторных мышей, а также мини-робота Astro B, который будет использоваться для помощи экипажу при проведении различных экспериментов.

Как сообщалось, грузовой корабль был выведен на орбиту ракетой-носителем Antares, стартовавшей в среду в 23:46 мск с космодрома Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Запуск осуществлен в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Это уже 11-й полет американского космического грузовика данного типа к МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда "грузовик" не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Корабль состоит из двух модулей цилиндрической формы: оборудованного солнечными батареями служебного модуля и герметичного грузового модуля.

Cygnus будет находиться в составе МКС до 23 июля. Он заберет с собой со станции мусор и отходы. После расстыковки "грузовик" выведет на орбиту малые спутники.

Cygnus продолжит автономный полет до декабря, когда он будет сведен с орбиты и прекратит свое существование в акватории Тихого океана. Большая его часть сгорит в плотных слоях атмосферы Земли. В общей сложности полет "грузовика" продлится рекордные для этого типа кораблей восемь месяцев.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.

1нв др

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