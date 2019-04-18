Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 3:25

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Запущенный на орбиту американский грузовой космический корабль Cygnus доставит членам экипажа Международной космической станции (МКС) разнообразный ассортимент блюд, сообщает в четверг Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

В частности, перед предстоящим празднованием католической Пасхи американский "грузовик" привезет экипажу копченую индейку, свиные отбивные, спаржу и фруктовый пирог. Канадское космическое агентство, чей астронавт - Давид Сен-Жак находится в составе экипажа МКС, также направило с кораблем целый ряд своих блюд. Среди них - копченый лосось, печенье с кленовым сиропом, ризотто с грибами и сыром, а также чили с мясом зубра, приготовленное по семейному рецепту канадского астронавта.

Всего с кораблем на МКС отправлено около 800 комплектов космического питания.

Как сообщалось, Cygnus был выведен на орбиту в среду ракетой-носителем Antares, стартовавшей в 23:46 мск с космодрома Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Стыковку корабля Cygnus с МКС планируется осуществить 19 апреля в 05:30 по восточноамериканскому времени (12:30 мск). Она будет совершена путем захвата грузовика дистанционной рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС, которым будет управлять американский астронавт Энн Макклейн, и последующим присоединением грузового корабля к американскому сегменту станции - модулю Unity.

Запуск осуществлен в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Cygnus должен будет доставить на МКС около 3,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.

1нв тг

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