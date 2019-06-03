Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 18:05

Вашингтон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX в понедельник, завершив четырехнедельное пребывание в составе Международной космической станции (МКС), успешно отстыковался от нее и через несколько часов должен приводниться в Тихом океане, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отстыковка от МКС была завершена приблизительно в 19:00 по московскому времени. По команде из Центра управления полетами в Хьюстоне (штат Техас), 17-метровая автоматическая "рука-манипулятор" Canadarm-2 произвела отвод корабля Cargo Dragon от стыковочного узла американского сегмента МКС Harmony. После завершения операции "грузовик" был выпущен в автономный полет на орбите.

После приблизительно пятичасового автономного полета Cargo Dragon по команде с Земли на нем будут включены двигатели, и в 23:56 мск он начнет схождение с орбиты. В атмосфере Земли на спускаемой капсуле должны раскрыться парашюты, и она совершит приводнение в Тихом океане в 325 км к юго-западу от американского города Лонг-Бич (штата Калифорния).

"Грузовик" привезет на Землю более 1,9 тонны груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведённых на МКС.

Как сообщалось, выведенный на орбиту 4 мая ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX грузовой космический корабль Cargo Dragon через два дня успешно состыковался с МКС. Он доставил на станцию около 2,5 тонны груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Это уже 17-й по счету полет Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и американской компанией SpaceX, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным американским кораблем, способным возвращать на Землю большой груз с орбиты.

После отбытия Cargo Dragon к МКС останутся пристыкованными американский "грузовик" Cygnus корпорации Northrop Grumman, два российских грузовых корабля "Прогресс" и два пилотируемых корабля "Союз".

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.

1нв др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!