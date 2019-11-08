Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 5:37

Вашингтон. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что личный адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани длительное время клеветал на бывшего американского посла на Украине Мари Йованович.

В ходе слушаний в конгрессе в рамках проводимого расследования, направленного на импичмент президента, Кент заявил: "Его утверждения и обвинения в адрес бывшего посла Йованович были безосновательны и не соответствовали действительности... Джулиани к тому времени уже на протяжении нескольких месяцев проводил против посла Йованович кампанию, полную лживой и некорректной информации".

По словам дипломата, он сам также подвергался нападкам со стороны Джулиани, но не стал вступать в полемику с адвокатом, поскольку высокопоставленный чиновник из госдепартамента рекомендовал ему "не лезть на рожон".

Слушания в закрытом режиме состоялись 15 октября, однако стенограмма была опубликована накануне.

Как сообщают СМИ, Кент в ходе слушаний 73 раза упомянул Джулиани по имени.

Он отметил, что украинские чиновники, встретившись с Джулиани, поняли, что он был не обычным частным лицом, а представлял Трампа.

Дипломат может быть повторно заслушан в открытом режиме 13 ноября.

"Голос Америки", комментируя высказывания Кента, делает вывод, что юрист "осуществлял секретную политическую кампанию в отношении Украины, чтобы заставить власти страны начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, состоявшего в совете директоров украинской компании Burisma".

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Причиной стали публикации СМИ, в которых со ссылками на информатора говорилось, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, добиваясь начала расследования в отношении деятельности на Украине одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

1гк ад

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