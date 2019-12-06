Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 20:22

Вашингтон. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри прибыл в Ирак, где он встретится с местными властями и обсудит борьбу с террористической организацией ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ), сообщает госдеп в пятницу.

"Джеймс Джеффри прибыл в Багдад, Ирак, 5 декабря, чтобы встретиться с высокопоставленными иракскими чиновниками и обсудить наше продолжающее сотрудничество по обеспечению полного поражения ИГ в Ираке и Сирии и наши усилия по стабилизации в районах, освобожденных от ИГ", - говорится в заявлении госдепа.

Джеффри также занимает должность спецпосланника при глобальной коалиции по борьбе с ИГ.

В Ираке он, в частности, посетит Иракский Курдистан, где встретится с региональными властями.

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