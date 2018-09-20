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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 3:51 20.09.2018 - 03:51

Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - В условиях, когда иностранные хакеры продолжают атаковать личные компьютеры сенаторов и их помощников, служба безопасности сената отказывает им в помощи, заявил сенатор-демократ Рон Уайден.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) сообщило, что в письме лидерам сената законодатель отметил, что "по крайне мере одна из главных технологических компаний" предупредила, что личные аккаунты электронной почты определенного количества сенаторов и их помощников "являются целями хакеров иностранных правительств".

Аналогичные методы, отмечает АП, "использовались российскими военными агентами, которые скачивали информацию с личных аккаунтов для оказания влияния на выборы 2016 года".

Сенатор посетовал, что служба безопасности сената отказалась защищать личные почтовые ящики законодателей, поскольку в ее обязанности входит защита только официальных аккаунтов.

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