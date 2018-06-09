Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 3:41 09.06.2018 - 03:41

***Они подтвердили неизменность санкционного режима в отношении Пхеньяна Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Заместитель госсекретаря США Джон Салливан и посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай в ходе состоявшейся беседы обсудили вопросы, касающиеся предстоящей встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил госдепартамент Соединенных Штатов. "Во время встречи стороны обсудили важность предстоящего саммита между президентом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а также подтвердили обязательства США и Китая по сохранению санкций в отношении Северной Кореи, введенные соответствующими резолюциями СБ ООН", - говорится в сообщении. Саммит намечен на 12 июня в Сингапуре. гк гс Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс