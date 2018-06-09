Американский и китайский дипломаты обсудили предстоящий саммит США-КНДР - госдеп
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Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Заместитель госсекретаря США Джон Салливан и посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай в ходе состоявшейся беседы обсудили вопросы, касающиеся предстоящей встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил госдепартамент Соединенных Штатов.
"Во время встречи стороны обсудили важность предстоящего саммита между президентом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а также подтвердили обязательства США и Китая по сохранению санкций в отношении Северной Кореи, введенные соответствующими резолюциями СБ ООН", - говорится в сообщении.
Саммит намечен на 12 июня в Сингапуре.
гк гс
Интерфакс