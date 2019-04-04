Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 4:41

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель главного налогового комитета Палаты представителей США по путям и средствам Ричард Нил официально запросил налоговые декларации президента Дональда Трампа с 2013 по 2018 годы, сообщают американские СМИ.

Р.Нил сделал письменный запрос комиссару налоговой службы США (IRS) Чарльзу Реттигу, в котором он попросил предоставить данные о личных и деловых доходах Д.Трампа в указанный период. Он также запросил налоговые декларации восьми бизнес-структур президента.

Конгрессмен попросил предоставить документы в семидневный срок - до 10 апреля.

Р.Нил объяснил в письме, что запрос является частью его надзорной роли.

Он отметил, что IRS проводит политику аудита налоговых деклараций всех действующих президентов и вице-президентов, но "пока мало что известно об эффективности этой программы".

"От имени американского народа комитет по путям и средствам должен определить, соблюдается ли эта политика, и если да, то проводятся ли эти ревизии полностью и надлежащим образом", - подчеркнул он.

Р.Нил - один из трех чиновников конгресса, уполномоченных обращаться к министру финансов с письменными запросами о налоговых декларациях.

IRS является частью департамента казначейства. Редко используемый закон 1924 года гласит, что глава казначейства "должен предоставить" запрошенные материалы членам Комитета путей и средств для их изучения за закрытыми дверями.

1вз ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!