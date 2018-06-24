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Этот контент был опубликован 24 июня 2018 г. 12:47 24.06.2018 - 12:47

Вашингтон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Минюст США передал Конгрессу более тысячи секретных документов в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Наши усилия привели к тому, что комитеты, наконец, получили информацию, которую запрашивали несколько месяцев назад, но ряд важных запросов все еще остаются невыполненными", - приводит АП слова пресс-секретаря спикера Конгресса Эшли Стронг.

Ранее члены комитета по разведке и судебного комитета Конгресса США запрашивали соответствующую информацию у американского Минюста. При этом конгрессмены угрожали чиновникам отставкой в случае отказа.

В настоящее время под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера в США проходит расследование, основная цель которого - установить, были ли сговор предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Россией. Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов 2016 года в США.

Руководители разведслужб США, со своей стороны, неоднократно заявляли, что не сомневаются, что российская сторона пыталась повлиять на ход выборов президента США в 2016 году.

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