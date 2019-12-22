Вашингтон. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Новейший американский космический корабль Starliner компании Boeing, которому в ходе своего первого тестового полета на орбиту не удалось состыковаться с Международной космической станцией (МКС), в воскресенье начал схождение с орбиты для предстоящей посадки, сообщило NASA.

Корабль включил двигатели на торможение в районе 15:23 мск. По данным американского космического агентства, спускаемая капсула корабля должна будет в 15:57 мск приземлиться на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

Как сообщалось, корабль Starliner, созданный для будущих полетов американских астронавтов на орбиту, был запущен 20 декабря к МКС ракетой-носителем Atlas V, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Ракета успешно вывела тестовый непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на корабле возникла проблема, связанная со сбоем в системы расчета времени работы двигателей, в результате которой он вышел на нештатную, более низкую орбиту для сближения с МКС. Из-за этого корабль перерасходовал топливо, и стыковка с МКС стала невозможной.

Корабль начал схождение с орбиты высоты 250 км, с которой, по данным специалистов NASA, он сможет успешно совершить посадку. В настоящее время МКС находится на орбите высотой более 400 км, с которой российские пилотируемые корабли "Союз" после расстыковки осуществляют посадку на Землю.

Американская спускаемая капсула должна будет впервые совершить мягкую наземную посадку. Все предыдущие американские аппараты совершали посадку на воду.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, создание и осуществление миссий корабля Starliner по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе семи человек.

В ходе испытательного полета корабль Starliner должен был 21 декабря в автоматическом режиме состыковаться с МКС, доставив на ее борт около 270 кг груза, в том числе продукты питания, одежду и подарки к Рождеству для экипажа.

Как сообщалось, другая американская компания - SpaceX по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который в марте уже выполнил первый беспилотный испытательный полет на станцию в автоматическом режиме.

Обе компании планируют в первой половине 2020 года осуществить на своих кораблях первые пилотируемые полеты американских астронавтов на низкую околоземную орбиту. Это позволит NASA, как полагают американские эксперты, в частности, отказаться от продолжавшейся почти девять лет зависимости от использования российских пилотируемых кораблей "Союз" после прекращения полетов американских "Шаттлов" к МКС.

1нв ки

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